Bruselas condena las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania

3 minutos

Bruselas, 11 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este miércoles las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania, que dejan sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad, ya que «son contraproducentes e incompatibles con el derecho internacional».

«Las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad israelí para Cisjordania son contraproducentes e incompatibles con el derecho internacional. Podrían socavar los esfuerzos internacionales en curso para la estabilización y el avance de los esfuerzos pacíficos en la región», expresaron en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarias Hadja Lahbib y Dubravka Šuica.

El Ejecutivo comunitario señaló que las nuevas normas, que agilizan los procedimientos de registro de tierras y adquisición de propiedades en Cisjordania, afectan a la aplicación del protocolo de Hebrón firmado entre ambas partes en 1997 y «pone en riesgo el delicado statu quo de los lugares religiosos».

Las representantes comunitarias recordaron además que la Unión Europea mantiene una posición de no reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde junio de 1967.

«La UE reitera su compromiso inquebrantable con una paz duradera y sostenible de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base de la solución de dos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo, soberano y viable que vivan uno junto al otro en paz, seguridad y reconocimiento mutuo», añadieron.

La Comisión resaltó además la necesidad de «seguir colaborando con sus socios internacionales» para lograr el objetivo de la solución de dos Estados.

Por ello, instó a Israel y Palestina a «abstenerse de adoptar medidas unilaterales que aumenten las tensiones y reduzcan aún más las posibilidades de una solución negociada, especialmente en un momento en el que se están realizando esfuerzos internacionales coordinados para promover la paz y la estabilidad en la región».

El pasado domingo, Israel aprobó una batería de iniciativas que chocan con los acuerdos de Oslo y permiten, entre otras cosas, que los judíos compren libremente sus tierras en la Cisjordania ocupada.

El Gobierno de Netanyahu derogó la ley que impide a judíos israelíes comprar tierras en este territorio palestino para proteger la zona del expansionismo israelí y de los colonos que defienden la anexión del territorio.

Tras el anuncio, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno israelí a revertir las nuevas medidas y reiteró que todos los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y su régimen e infraestructura asociados, «carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional». EFE

iba/rja