Bruselas desembolsa 1.000 millones de ayuda macrofinanciera a Egipto

2 minutos

Bruselas, 15 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) desembolsó este jueves 1.000 millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera a Egipto, un compromiso en el marco de la asociación estratégica global firmada por las dos partes en marzo de 2024.

“Egipto es un socio estratégico importante para la Unión Europea. El pago de 1.000 millones de euros realizado hoy demuestra tanto el compromiso de la UE con esta asociación como los esfuerzos de Egipto por construir una economía más fuerte y más verde”, indicó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Aseguró que esta financiación se destinará donde más se necesita: la estabilidad económica, la democracia, la sostenibilidad y el Estado de derecho.

“A medida que Egipto avanza en sus reformas y fortalece su economía, seguimos trabajando juntos para que nuestro hogar mediterráneo común sea más seguro y próspero”, concluyó.

Esta ayuda financiera, la primera de las tres entregas previstas en el marco de la operación de ayuda macrofinanciera en curso por valor de 4.000 millones de euros, ayudará a Egipto a cubrir parte de sus necesidades de financiación actuales y a garantizar la estabilidad macroeconómica.

También contribuirá al avance de la agenda de reformas económicas del país, en conjunción con el programa en curso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Bruselas, esta ayuda contribuirá a hacer frente a las presiones sobre la balanza de pagos de Egipto, incluidas las derivadas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la situación en Oriente Medio y los ataques hutíes en el mar Rojo.

En su evaluación, la Comisión concluyó que Egipto cumplía todas las condiciones acordadas para el desembolso. EFE

rja /cg