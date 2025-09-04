The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas desembolsa 19 millones a Moldavia para apoyar su agenda de reformas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 4 sep (EFE).- La Comisión Europea ha desembolsado este jueves 18,9 millones de euros a Moldavia para apoyar su agenda de reformas, tras constatar que ha cumplido todos los compromisos que vinculan los pagos dentro del programa de ayuda económica de la UE a este país, según ha informado la institución en un comunicado.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario ha hecho un llamamiento para que la comunidad empresarial invierta en Moldavia dados los «avances significativos» que ha hecho el país.

«Moldavia sigue cumpliendo con su agenda de reformas y demostrando su compromiso con el camino europeo (…) Invertir en el crecimiento económico de Moldavia es una inversión en la integración europea», destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El desembolso coincide con la visita de dos días que la comisaria de Ampliación, Marta Kos, ha iniciado hoy en el país y en la que se reunirá con la presidenta, Maia Sandu, el primer ministro, Dorin Rocean y otros miembros del Gobierno moldavo, así como con representantes de empresas europeas presentes en el país, entre otros encuentros. EFE

asa/jaf/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR