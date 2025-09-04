Bruselas desembolsa 19 millones a Moldavia para apoyar su agenda de reformas
Bruselas, 4 sep (EFE).- La Comisión Europea ha desembolsado este jueves 18,9 millones de euros a Moldavia para apoyar su agenda de reformas, tras constatar que ha cumplido todos los compromisos que vinculan los pagos dentro del programa de ayuda económica de la UE a este país, según ha informado la institución en un comunicado.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario ha hecho un llamamiento para que la comunidad empresarial invierta en Moldavia dados los «avances significativos» que ha hecho el país.
«Moldavia sigue cumpliendo con su agenda de reformas y demostrando su compromiso con el camino europeo (…) Invertir en el crecimiento económico de Moldavia es una inversión en la integración europea», destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El desembolso coincide con la visita de dos días que la comisaria de Ampliación, Marta Kos, ha iniciado hoy en el país y en la que se reunirá con la presidenta, Maia Sandu, el primer ministro, Dorin Rocean y otros miembros del Gobierno moldavo, así como con representantes de empresas europeas presentes en el país, entre otros encuentros. EFE
