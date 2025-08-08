Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago del plan de recuperación

Bruselas, 8 ago (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, que la institución redujo en unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los empleados públicos.

La Comisión Europea dio hace un mes su visto bueno al cumplimiento de 82 de los 84 compromisos que condicionaban el pago, relacionados a su vez con un total de 20 reformas y 49 inversiones en ámbitos como las transiciones verde y digital, la biodiversidad, la movilidad sostenible, la formación profesional, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia en el sistema judicial.

El desembolso del quinto pago incluye también unos 139 millones de euros que habían quedado suspendidos en el cuarto pago a la espera de que España cumpliera ciertos requisitos pactados en cuanto a la digitalización de las pymes, que ahora se consideran logrados.

Dentro del desembolso, no obstante, Bruselas descuenta unos 460 millones por no haber aprobado el impuesto sobre el diésel y otros 40 por incumplir otro hito relacionado con la digitalización de entidades locales y regionales.

España tiene ahora seis meses para cumplirlos, si bien Hacienda asegura que el relativo a la digitalización ya ha sido «ejecutado en su totalidad» y que están trabajando con las instituciones europeas «para culminar el proceso de evaluación en los próximos meses».

Por otro lado, ha reducido el desembolso en 627 millones por considerar ahora insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público, a la luz de dos sentencias de la Justicia europea, aunque las había validado en el marco del primer pago aprobado en diciembre de 2021. En este ámbito, Bruselas también da a España seis meses más para tomar medidas adicionales.

El total desembolsado hoy consiste en unos 7.000 millones en ayudas directas y unos 16.000 como préstamos, cifras que el Ministerio de Hacienda español destacó como el «mayor desembolso aprobado por la Comisión Europea a cualquier país».

En total, Bruselas ha desembolsado a España 71.000 millones de euros bajo el fondo de recuperación, un 44 % de la asignación total de 163.000 millones de euros en subvenciones y préstamos que corresponde al país.

Temporalidad de funcionarios

De las tres medidas incumplidas por el momento, la más compleja es la relacionada con la temporalidad de los trabajadores del sector público, puesto que es un compromiso que formaba parte del primer desembolso (de diciembre de 2021) y que entonces fue validado por las autoridades comunitarias.

El origen del cambio está en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en las que los jueces europeos concluyeron que las medidas adoptadas por España para reducir la temporalidad de los empleados públicos y poner fin a los «abusos» son insuficientes.

La regulación del fondo de recuperación permite a Bruselas descontar el montante de futuros pagos si considera que alguno de los compromisos que había aprobado anteriormente ha sido revertido y es lo que ocurre en este caso, que podría afectar también a futuros desembolsos si España no encuentra una solución.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, aseguró en julio que el Gobierno de España ha trabajado con el Ejecutivo comunitario para llegar a una solución que espera implementar «en los próximos seis meses para desbloquear la totalidad» de los fondos correspondientes a ese compromiso.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda añadió además que España está ya trabajando en la presentación de la sexta solicitud de pago «con el objetivo de cumplir los compromisos de implementación del plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026». EFE

