Bruselas dice que la UE ha perdido 300.000 millones por no aplicar el acuerdo con Mercosur

3 minutos

Bruselas, 20 feb (EFE).- La Unión Europea ha perdido casi 300.000 millones de euros desde 2021 en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y 200.000 millones en exportaciones por no haber aplicado aún el acuerdo con los países de Mercosur, aseguró este viernes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

«Este es solo un ejemplo de que en el mundo de hoy en día no podemos perder el tiempo», dijo Sefcovic en alusión a ese acuerdo comercial en la rueda de prensa posterior a la reunión informal que los ministros de Comercio de la UE celebraron hoy en Nicosia.

Por eso, el comisario urgió a «acelerar» los pactos con el resto del mundo, tanto el de Mercosur, que ya se ha firmado y está pendiente de ratificación, como el de la India, cuyas negociaciones ya se han concluido, o los que se siguen negociando con Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay confían en poder ratificar el acuerdo entre la UE y Mercosur en las próximas semanas pero, aún así, Sefcovic no aclaró si el Ejecutivo comunitario está dispuesto a empezar a aplicar el pacto antes de que lo vote el Parlamento Europeo, que lo ha remitido al Tribunal de Justicia de la UE para que analice su legalidad.

«Repetiré la declaración de la presidenta (de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen de que cuando nuestros socios de Mercosur estén preparados con la ratificación, nosotros también debemos estarlo», dijo a su llegada al encuentro.

La Justicia europea podría tardar hasta dos años en pronunciarse sobre el pacto comercial y Bruselas no tiene la obligación legal de esperar al voto de la Eurocámara para empezarlo a aplicar de forma provisional, pero dado que el acuerdo con Mercosur genera divisiones políticas, está negociando con el Parlamento Europeo la forma de proceder.

India

Sefcovic también pidió acelerar la ratificación del acuerdo con la India que Bruselas y Nueva Delhi concluyeron el pasado mes de enero, un proceso que en la capital comunitaria podría alagarse más de un año, porque, entre otras cuestiones, debe traducirse a las 24 lenguas oficiales de la UE.

En este sentido, el comisario prometió que Bruselas asegurará «absolutamente que se utilicen las 24 lenguas cuando se publique el texto en el Diario Oficial», aunque pidió «ser imaginativos» par a la hora de ratificar el pacto con la India, ya que «los tiempos están cambiando y las condiciones cuando negocias pueden cambiar en uno o dos años».

Estados Unidos

Sefocvic también apostó por no introducir cambios en el pacto comercial que Von der Leyen cerró el pasado verano con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que la mayoría de grupos de la Eurocámara hayan pactado una cláusula para poder suspender el acuerdo si el inquilino de la Casa Blanca amenaza a la UE con nuevos aranceles, como ocurrió a principios de año durante la crisis de Groenlandia.

Está previsto que el Parlamento Europeo vote el pacto el próximo mes de marzo, un trámite tras el que podrán empezar las negociaciones entre la Eurocámara y los gobiernos de la UE sobre versión definitiva del texto ante los cambios que proponen los grupos parlamentarios, entre los que también se encuentra una petición para que Washington rebaje los aranceles al acero y el aluminio, actualmente del 50 %. EFE

