Bruselas expedienta a España por no cumplir sentencia sobre los retrasos en los pagos

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este miércoles un expediente a España por no cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los retrasos en los pagos.

La Comisión envió a España una carta de emplazamiento, que es el primer paso en un procedimiento por incumplimiento de legislación comunitaria.

En este caso, Bruselas señaló que España no ha adaptado su legislación sobre el sector minorista a la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE.

Explicó que, según la legislación española, los plazos de pago de los bienes de consumo pueden ampliarse sistemáticamente más allá de los 60 días, superando en ocasiones los 120 días, una práctica que parece incompatible con la sentencia del Tribunal, aseguró.

Así, subrayó que la puntualidad en los pagos es «fundamental para que las empresas europeas crezcan e inviertan en el mercado único».

De ese modo, la Comisión remitió un requerimiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas.

En cambio, si no obtiene una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado y avanzar en el procedimiento de infracción que, en última instancia, contempla una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. EFE

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