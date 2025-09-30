The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas inspecciona por sorpresa una empresa de vacunas por un posible abuso de dominio

Bruselas, 30 sep (EFE).- La Comisión Europea está llevando a cabo inspecciones por sorpresa en las instalaciones de una empresa activa en el sector de vacunas ante la sospecha de que podría haber infringido las normas comunitarias de Competencia que prohíben abusar de las posiciones de dominio en el mercado.

Según indicó en un comunicado este martes, el Ejecutivo comunitario está investigando en particular ciertas prácticas excluyentes que podrían constituir un caso de menosprecio competitivo, un comportamiento que normalmente consiste en la difusión de información engañosa o incorrecta sobre los productos de la competencia.

Bruselas no reveló de qué empresa se trata, pero señaló que sus funcionarios estuvieron acompañados durante la inspección por las autoridades de Competencia nacionales y recordó que este tipo de investigaciones sin previo aviso son un paso preliminar de sus pesquisas y no prejuzgan la culpabilidad de las compañías inspeccionadas.

La Comisión Europea ha cerrado recientemente dos investigaciones antimonopolio a empresas farmacéuticas por este tipo de prácticas.

En octubre de 2024, impuso una multa de 462,6 millones de euros a la farmacéutica israelí Teva por obstaculizar la competencia en el mercado de medicamentos contra la esclerosis múltiple, alargando de forma artificial la patente de uno de sus fármacos, el Copaxone, y propagando información engañosa sobre un producto rival.

En julio pasado, la suiza Vifor se libró de una sanción comunitaria al comprometerse a rectificar las informaciones en las que denunciaba una supuesta falta de seguridad de un medicamento (tratamiento con hierro) de la competencia, después de que Bruselas la hubiese acusado de desarrollar una campaña de información engañosa sobre el producto rival para favorecer la comercialización del suyo.

El Ejecutivo comunitario no tiene un límite legal de tiempo para concluir sus investigaciones antimonopolio, cuya duración depende en última instancia de la complejidad de cada caso y del nivel de cooperación de los implicados. EFE

