Bruselas insta a EE.UU. a rebajar los aranceles tras declararlos ilegales el Supremo

3 minutos

(Actualiza con reunión el lunes de comisión del Parlamento Europeo para analizar sentencia)

Bruselas, 20 feb (EFE).- La Comisión Europea ha pedido este viernes a Estados Unidos (EE.UU.) que reduzca los aranceles después de que el Tribunal Supremo del país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo.

«Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», señala el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.

El portavoz añade que Bruselas está analizando la sentencia y que está en contacto con la Administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla.

La Corte Suprema de EE.UU. ha concluido que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

Desde entonces, una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 %, pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara tiene previsto votar el pacto el próximo martes pero, tras el fallo de hoy, el presidente del comité, el socialdemócrata Bernd Lange, ha convocado a los eurodiputados a una reunión el lunes para analizar las implicaciones de la sentencia.

«Tenemos que evaluar minuciosamente la sentencia y las consecuencias», dijo Lange en un mensaje en redes sociales, en el que también aseguró que «los jueces han demostrado que ni siquiera un presidente estadounidense actúa en un vacío legal» y que «la era de los aranceles ilimitados y arbirtarios, imposibles de imponer por el presidente, podría estar llegado a su fin».

El fallo de este viernes del Tribunal Supremo no impide que Donald Trump imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración Trump ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente bajo otras normas legales, aunque no está claro si los importadores que han pagado por los aranceles aplicados hasta ahora podrán solicitar y recibir reembolsos del dinero pagado, que puede ascender a varios miles de millones de dólares. EFE

