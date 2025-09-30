The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas pide a Rusia el fin de los ataques a la central nuclear de Zaporiyia

Bruselas, 30 sep (EFE).-El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pidió este martes a Rusia el «cese inmediato» de las operaciones militares en torno a la central nuclear de Zaporiyia, «para permitir la «restauración urgente de las líneas eléctricas» en aras de garantizar la seguridad.

Según recuerda un comunicado de un portavoz del SEAE, esta central nuclear volvió a perder la semana pasada su última fuente de alimentación externa.

Aunque es la décima vez que esto sucede desde la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, «este es el corte de energía más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reparación y reconexión de las líneas eléctricas».

Por ello, insta a Rusia a que «cese de inmediato todas las operaciones militares en torno a la central nuclear para permitir la restauración urgente de las líneas eléctricas», ya que la central «depende actualmente únicamente de generadores diésel de emergencia para obtener la electricidad necesaria» en aras de garantizar la seguridad nuclear y la «perdida prolongada» podría comprometerla.

Según el comunicado, la UE apoya los esfuerzos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para la reparación de las líneas eléctricas según los principios de la organización, ya que «esto es esencial para seguir fortaleciendo la seguridad nuclear a nivel mundial».

«Los intentos rusos de apropiarse ilegalmente de la central nuclear» carecen de validez según el derecho internacional y Rusia «debe retirar de forma inmediata, incondicional y completa todas sus fuerzas, equipo militar y demás personal no autorizado de la central nuclear y de todo el territorio de Ucrania», añade el texto.

Asimismo, subraya que devolver el control total de la planta a «las autoridades ucranianas competentes y legítimas es la única solución duradera para minimizar el riesgo de un accidente nuclear con implicaciones globales». EFE

ma/lar

