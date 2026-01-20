Bruselas presenta la primera estrategia antirracismo europea

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes la primera estrategia contra el racismo para combatir un problema que persiste en los Veintisiete pese a los instrumentos ya existentes a nivel comunitario y a los «avances» de los últimos años, explicó en rueda de prensa la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib.

Es un asunto que «me afecta muy directamente», dijo la comisaria Lahbib, que recordó que sus padres llegaron a la Unión Europea desde Argelia.

La nueva estrategia parte de una preocupación reflejada en el último Eurobarómetro sobre discriminación, que reveló que casi dos de cada tres ciudadanos de la UE aún consideran que la discriminación racial está extendida en sus países.

Otro ejemplo preocupante, dijo la comisaria, es que aunque la mayoría de las personas de ascendencia africana en la UE tienen un trabajo remunerado (71 %), casi la mitad (46%) están sobrecualificadas para el empleo que desempeñan.

El racismo «puede ser un factor importante que contribuye a estas desigualdades», indica la estrategia.

Entre los avances en la lucha contra el racismo de los últimos años, la comisaria destacó que 14 Estados miembros, que no mencionó, ya cuenten con un plan contra el racismo y animó al resto a dotarse de ese instrumento.

«En un momento en que los valores democráticos europeos están bajo presió esta estrategia es una necesidad», subrayó la comisaria, que se refirió también al «miedo» que siembran los extremismos.

El plan establece, dijo la comisaria, tres prioridades: aplicar la legislación contra el racismo, eliminar barreras y fomentar la inclusión en la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda y, por último, crear alianzas contra el racismo en todos los niveles de la sociedad.

En ese contexto, Bruselas evaluará la Directiva sobre Igualdad Racial de 2000 para identificar lagunas en su implementación y considerar sanciones más severas cuando sea necesario. Por ejemplo, estudiará si hace falta armonizar las definiciones de delitos de odio en línea y pondrá en marcha una campaña en la UE sobre igualdad para concienciar e involucrar a la ciudadanía. EFE

