Bruselas quiere impulsar y liberalizar los trenes de alta velocidad de la UE para 2040

3 minutos

Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un plan para impulsar las redes de trenes de alta velocidad y liberalizar el servicio para 2040, creando una infraestructura que conecte las grandes ciudades y capitales de la Unión Europea (UE).

El plan, que pretende ser una alternativa a los vuelos de corta distancia y a los largos trayectos por carretera, prevé que se pueda viajar de Berlín a Copenhague en cuatro o de Madrid a Lisboa en tres horas.

La semana pasada, la CE anunció un plan para unir la capital portuguesa y la española con trenes rápidos en 2034. Esa conexión servirá además de puente para conectar con París a través de la «Y vasca» vía Irún.

El objetivo es «hacer que el sistema de transporte de la UE sea más eficiente, interconectado, accesible, limpio y resiliente», según el plan presentado por la CE.

Para ello, el plan comunitario prevé «conectar los principales nodos a velocidades de 200 kilómetros por hora o superiores», lo que supondría que se podría viajar de Sofía a Atenas en seis horas y no en 13.40 como ahora.

Tres ejes

Para materializar su «visión», el Ejecutivo comunitario plantea eliminar los cuellos de botella transfronterizos, fijando «calendarios vinculantes para 2027 e identificando opciones para alcanzar mayores velocidades, incluso superiores a 250 km/h cuando sea económicamente viable».

Bruselas apuesta también por desarrollar «una estrategia de financiación coordinada, que incluya un diálogo estratégico con los Estados miembros, la industria y las entidades financieras para alcanzar un Pacto por el Ferrocarril de Alta Velocidad que movilice las inversiones necesarias».

Asimismo, la Comisión quiere «mejorar las condiciones» para la industria y los operadores, para que puedan «invertir, innovar y competir, mediante un entorno regulador más atractivo, el refuerzo de los sistemas de billetes y reservas transfronterizas, el apoyo a un mercado de segunda mano de material rodante», entre otros puntos.

«Además de acortar los tiempos de viaje, el plan aliviará la congestión y liberará capacidad en las líneas convencionales, facilitando los trenes nocturnos, el transporte de mercancías y la movilidad militar, al tiempo que refuerza la competitividad de Europa en el turismo y la industria», asegura la Comisión Europea.

Liberalización

Bruselas apuesta también por seguir avanzando en la liberalización del servicio ferroviario, facilitando la entrada de nuevos operadores en el mercado y fomentando la competencia, especialmente en el segmento de alta velocidad.

«Llevamos 30 años de liberalización en la aviación y, de media, en Europa hay tres aerolíneas que compiten en la misma ruta. Y por eso se obtienen tanto billetes de descuento como ofertas de gama alta por parte de las compañías aéreas. Cuando vemos que llega ese mismo tipo de competencia sobre una red ferroviaria de calidad, los resultados son similares», explicaron fuentes europeas.

En la Comisión Europea se fijan especialmente en el ejemplo de España, que cuenta con la red de alta velocidad más nutrida de Europa.

«Cuando tres competidores entraron en la línea Madrid-Barcelona (Renfe, Ouigo y Iryo), los precios bajaron un 40 %, y la historia es parecida en Milán-Roma, donde hay dos operadores (…). Observamos que, allí donde hay varios operadores, los precios bajan y la calidad sube. Por ejemplo, de repente se ofrece wifi, mejor material rodante, café a bordo y todos los efectos positivos que trae la competencia», agregaron las fuentes. EFE

jaf/ahg/mr

(foto) (vídeo)