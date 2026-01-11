Bruselas trata de dar refugio a miles de personas sin hogar durante la ola de frío y nieve

3 minutos

Paula Andrés Richart

Bruselas, 11 ene (EFE).- El fuerte temporal de frío y nieve que atraviesa Bélgica desde hace semanas ha puesto en peligro la vida de miles de personas sin hogar en Bruselas, poniendo a prueba una vez más a los servicios sociales y acrecentando las consecuencias de las nuevas políticas migratorias y reformas socioeconómicas en el país.

«Desde 2015, nunca tuvimos que enfrentarnos a este tipo de situación. Hay personas durmiendo en tiendas de campaña mientras nieva y hace mucho frío en las calles,» explicó a EFE Mehdi Kassou, director general de la plataforma ciudadana BelRefugees.

Belrefugees y otras organizaciones como la Cruz Roja han conseguido abrir refugios de emergencia en varios distritos de Bruselas, muchos cedidos por escuelas o autoridades locales, que durante los próximos días seguirán acogiendo a cientos de personas que se encuentran en la calle – muchas de ellas migrantes y solicitantes de asilo-.

Sin embargo, Kassou señaló que el número de camas sigue siendo insuficiente y responsabilizó al Gobierno federal por su gestión migratoria, que tiene como objetivo reducir el numero de solicitantes de asilo.

«Siempre nos las arreglábamos para abrir refugios antes de que llegara el frío», dijo Kassou, añadiendo que el problema han sido las políticas migratorias federales «que han dejado a miles de personas en las calles de Bruselas».

«Tenemos verdaderas dificultades, junto con el Gobierno de Bruselas y las autoridades locales, para conseguir abrir suficientes plazas para acoger a todas las personas que el Gobierno federal ha dejado en la calle», aseguró.

Bruselas cuenta a día de hoy con unas 2.500 camas para personas sin techo, pero todavía hay más de 700 en lista de espera para acceder a ellas, según el fundador de Belrefugees.

Kassou añadió que no solo se está registrando un aumento en el número de personas que necesitan ayuda social, pero también el número de mujeres y niños que se enfrentan a la situación de tener que dormir en la calle o en un refugio.

«Antes teníamos entre 75 y 80 camas para mujeres con o sin hijos. Ahora, en un año, hemos tenido que aumentar a 160 camas», explicó, citando una campaña del pasado diciembre de la ONG Samusocial que desveló que una de cada cuatro personas en sus refugios son menores de edad.

El Gobierno de Bélgica, una coalición liderada por el nacionalista de derechas flamenco Bart De Wever (N-VA) y que se estrenó el pasado año, advirtió de que iba a poner en marcha la política migratoria más estricta de la historia del país para reducir el numero de solicitantes de asilo, un objetivo adelantado ya durante la campaña electoral por la mayoría de los partidos que integran la coalición.

Desde entonces, ONG belgas han denunciado que el Ejecutivo federal ha reducido del número de plazas de acogida, excluido sistemáticamente ciertos grupos de personas migrantes (especialmente hombres solteros y solicitantes de asilo con estatus de protección en otro país de la UE) y ha eliminado el acceso a servicios básicos para muchos solicitantes de asilo.

A su vez, el Gobierno de De Wever ha propuesto importantes recortes del gasto público en el presupuesto de 2026, lo que ha llevado a muchos sectores de la economía del país a convocar manifestaciones multitudinarias y huelgas generales en los últimos meses.

«Estamos literalmente inundados de trabajo», dijo Kassou, y añadió que actualmente están trabajando para abrir un nuevo refugio de emergencia en dos semanas, que podrá permanecer abierto hasta finales de marzo. EFE

par/psh

(foto)