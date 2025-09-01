Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso del GPS que afectó al vuelo de Von der Leyen
Sofía, 1 sep (EFE).- Bulgaria investiga el posible sabotaje de origen ruso que desactivó sistemas de GPS que afectaron al avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita al país el domingo.
Fuentes de la Agencia de Control de Tráfico Aéreo (BULATSA) y la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS, contraespionaje), confirmaron a EFE que se analizan indicios de una intervención deliberada, con sospechas dirigidas hacia los servicios secretos de Rusia. EFE
