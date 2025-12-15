Buscan a tres tripulantes de un pesquero naufragado en el norte de Portugal

Rescatistas portugueses se movilizaron este domingo tras el naufragio de un pesquero en el Atlántico, cerca de la frontera con España y rescataron a dos tripulantes mientras seguían buscando a otros tres.

La embarcación con cinco tripulantes se hundió la mañana del domingo cerca de la isla de Insua, en el municipio norteño de Caminha, informó la Autoridad Marítima Nacional de Portugal en un comunicado.

La policía marítima y dos aeronaves de Portugal y España iniciaron una misión de rescate, localizando al capitán de la embarcación y a un pescador indonesio, quienes fueron trasladados a una unidad hospitalaria por los bomberos.

«En el lugar, continúa la búsqueda de tres pescadores de nacionalidad indonesia», añadió el comunicado.

