Cáritas denuncia reducción de fondos humanitarios para Ucrania y menos interés informativo

4 minutos

Madrid, 19 feb (EFE).- La guerra de Ucrania es un conflicto de «larga duración y alta intensidad», pero el interés de los medios de comunicación se ha reducido y el apoyo internacional con fondos de ayuda humanitaria es cada vez «más pequeño», denunció este martes la organización Cáritas grecocatólica del país.

Esto ocurre cuando la ONU calcula que 11 millones de ucranianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, apuntó este jueves la presidenta de Cáritas Ucrania desde julio de 2021, Tetiana Stawnychy, en un encuentro con la prensa española cuando se van a cumplir cuatro años de guerra tras la invasión rusa.

Alcanzar la paz es un «proceso largo» y existe una situación «muy opresiva» en los territorios ocupados por Rusia, pero Ucrania «no esta tanto en las noticias como antes», constató, por lo que ella visita otros países para un trabajo de «sensibilización» sobre lo que pasa sobre el terreno al margen de la política y las operaciones militares.

Reconoció, no obstante, que Gobiernos, organizaciones internacionales y ONG han estado contribuyendo a resolver esta crisis porque es tan grande que nadie puede resolverla solo.

«Crisis dentro de la crisis»

Además de la emergencia humanitaria, Ucrania padece una «crisis dentro de la crisis», apuntó en referencia a los ataques rusos contra infraestructuras energéticas en pleno invierno y temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, con miles de familias, niños y personas vulnerables que se quedan sin calefacción y otros suministros básicos.

Stawnychy citó ataques rusos a ciudades pobladas densamente para «aterrorizar» a los habitantes y operaciones con drones contra civiles y vehículos humanitarios de evacuación en el este, donde la zona de peligro ha aumentado de diez a 25 kilómetros de distancia de la línea de frente.

Cáriras Ucrania es una red de organizaciones basadas en las comunidades locales que atiende en el frente las necesidades básicas, ayuda en evacuaciones y proporciona apoyo psicológico y asiste a los niños, que no pueden ser escolarizados en centros educativos porque están destruidos o gravemente dañados, lo que se añade a la situación previa de la covid-19.

Y en el oeste, se ocupan de los desplazados para contribuir a su inserción psicosocial y laboral en los lugares de acogida, aunque también hay ciudades que son objeto de ataques nocturnos masivos frecuentemente, como la misma capital ucraniana.

La ONG grecocatólica dispone de «centros de crisis» y programas de atención diversa (como sociosaniaria, de salud mental y estabilización psicológica), algunos en colaboración con el Gobierno, para veteranos de guerra que vuelven del frente heridos y mutilados, para familiares de los militares muertos y para niños y padres.

Están cansados, pero es «mejor resistir que rendirse»

Preguntada por el ánimo de la población tras cuatro años de guerra, constató que «todo el mundo está cansado».

Pero los ucranianos se mantienen en pie «para resistir porque es mejor que rendirse» a la vista de las acciones «tan brutales» de los rusos. En definitiva, los ucranianos «se han adaptado» a oír las sirenas que alertan de los bombardeos rusos cada dos por tres y tratan de ayudarse unos a otros.

En estas circunstancias, dijo Stawnychy, el objetivo es estar enfocado en lo que se tiene enfrente y actuar de manera muy pragmática.

Entre otros datos mencionados por Cáritas, la población residente ha pasado de 42 millones de personas a 31,5 millones; y más de 3,7 millones han tenido que abandonar los hogares y desplazarse a otras localidades del país a causa de la guerra.

En estos cuatro años, 2025 fue el «más mortífero» para la población civil desde el inicio de la guerra a gran escala. Las instalaciones sanitarias han sufrido 438 ataques y alrededor de 340 centros educativos han resultado dañados o destruidos, lo que ha obligado a casi un millón de niños a seguir estudios en línea.

Cáritas Española ha contribuido con 19 millones de euros en ayuda humanitaria desde el comienzo de la guerra. EFE

jl/ah