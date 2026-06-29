Cómo los teléfonos inteligentes de algunos venezolanos advirtieron sobre el terremoto

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Muchos internautas informaron haber recibido alertas en sus teléfonos inteligentes instantes antes de los terremotos en Venezuela, gracias a un sistema de detección de Google.

Tanto Android, de Google, como iOS, de Apple, ofrecen la posibilidad de mostrar alertas oficiales emitidas por las autoridades en caso de emergencias, como terremotos.

Sin embargo, Google explicó el año pasado que su sistema va un paso más allá, utilizando los miles de millones de teléfonos Android en todo el mundo para ayudar a detectar terremotos.

– ¿Cómo funciona? –

Prácticamente todos los teléfonos inteligentes incorporan un acelerómetro, sensor de movimiento que, por ejemplo, permite que la pantalla cambie de orientación cuando el usuario gira el dispositivo.

Ese mismo sensor también puede detectar las vibraciones del suelo provocadas por un terremoto, explicó Google en una publicación de julio de 2025.

Los acelerómetros son capaces de identificar la rápida onda «P», primera señal sísmica que se propaga tras un terremoto. Cuando un teléfono detecta esa vibración, envía la información a los servidores de Google.

Al comparar en cuestión de segundos los datos procedentes de numerosos dispositivos, el sistema puede confirmar que se está produciendo un terremoto y calcular su ubicación y magnitud.

El objetivo es alertar al mayor número posible de personas antes de la llegada de la onda «S», que se desplaza más lentamente pero suele provocar los daños más graves.

Google ofrece dos niveles de alerta:

* BeAware (Mantente alerta): avisa de temblores de menor intensidad.

* TakeAction (Actúa): para terremotos fuertes, ocupa toda la pantalla del teléfono y emite una alarma sonora de alto volumen, incluso si el dispositivo está en modo silencioso.

– ¿Qué tan eficaz es el sistema? –

Google informó el año pasado que su sistema ya había enviado 790 millones de alertas a teléfonos móviles, advirtiendo sobre más de 2.000 terremotos potencialmente peligrosos detectados desde abril de 2021.

Aunque el sistema amplió considerablemente el acceso a alertas tempranas, también registró algunos fallos.

Los teléfonos Android no emitieron advertencias antes de los devastadores terremotos de febrero de 2023 que causaron cerca de 60.000 muertes en Turquía y Siria.

Google aseguró posteriormente que actualizó sus algoritmos para evitar que un error similar vuelva a repetirse.

La compañía también pidió disculpas en febrero de 2025 por una falsa alarma enviada a algunos usuarios de Android en Brasil.

Esta semana, cientos de personas en Venezuela elogiaron a Google en la red social X, y algunos compartieron videos -cuya autenticidad no fue verificada- en los que se observan alertas que instaban a evacuar edificios.

– ¿Qué ocurre con Apple? –

Además de las alertas gubernamentales, Apple señala en su sitio web que los usuarios de Estados Unidos y Taiwán también pueden recibir avisos sísmicos de otros organismos autorizados.

La empresa no respondió a las preguntas de AFP sobre el funcionamiento de ese sistema antes del cierre de la publicación.

A diferencia de Google, Apple no utiliza los iPhone de sus usuarios como una red distribuida para detectar terremotos.

No obstante, los cientos de millones de iPhone en funcionamiento en todo el mundo sí pueden reenviar alertas recibidas a otros dispositivos Apple cercanos que no dispongan de cobertura móvil o conexión Wi-Fi, lo que podría ayudar a que advertencias potencialmente vitales lleguen a más personas.

tgb/giv/mab/ahg