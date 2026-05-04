Cabo Verde deniega la entrada en un puerto del barco con un posible brote de hantavirus

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Nairobi, 4 may (EFE).- Las autoridades de Cabo Verde anunciaron este lunes que, para proteger la «seguridad pública nacional», han denegado la entrada en el puerto de su capital, Praia, al crucero en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y que llegó a las aguas de pequeño país de África occidental desde Argentina.

«Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional», informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, detectado en el buque turístico MV Hondius y que zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo. EFE

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