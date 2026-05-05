Cabo Verde quiere facilitar la evacuación aérea de posibles enfermos de hantavirus

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Nairobi, 5 may (EFE).- Las autoridades de Cabo Verde anunciaron su «plena disposición» para facilitar la «evacuación» aérea de los enfermos a bordo del crucero que llegó al país africano tras zarpar de Argentina y en el que se detectó un posible brote de hantavirus, tras denegar la entrada del buque al puerto de su capital, Praia, por motivos de «seguridad pública nacional».

«Dado que los países de origen de los pacientes han solicitado la posibilidad de evacuación, las autoridades sanitarias han manifestado su plena disposición a colaborar y están a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos para el envío, lo antes posible, de un avión ambulancia destinado a la evacuación de los pacientes a bordo», señaló en un comunicado el Ministerio de Salud.

El buque MV Hondius, que partió el pasado 1 de abril de Argentina, se encuentra actualmente en aguas de Cabo Verde y está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las islas Canarias (España), para proceder allí a nuevos exámenes médicos. EFE

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