Cadena perpetua por narcotráfico en EEUU para venezolano vinculado con Gobierno de su país

2 minutos

Nueva York, 12 ene (EFE).- Un juez federal dictó este lunes la pena de cadena perpetua y 30 años de cárcel adicionales para el venezolano Carlos Orense Azocar, condenado en 2023 por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y al que la Fiscalía vincula con el Gobierno del país suramericano.

Orense, de 70 años y apodado ‘el Gordo’, «es uno de los traficantes de cocaína más prolíficos a los que se ha sentenciado en este tribunal, responsable de la distribución de cientos de toneladas en EE.UU.», dijo en un comunicado el fiscal para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton.

El jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, señaló que sus «vínculos cercanos con el Gobierno de Venezuela le dieron recursos para ayudarle a evadir las fuerzas del orden y mover envíos masivos de cocaína en el hemisferio occidental».

Según la investigación de las autoridades, al menos desde 2003 Orense se dedicó al transporte, la recepción y distribución de cocaína desde Venezuela hasta México, Dominicana y otros lugares a través de rutas aéreas y marítimas.

El individuo supuestamente operaba fincas con pistas de aterrizaje clandestinas en Venezuela, en las que almacenaba cocaína, armas y munición en tanques bajo tierra, y cargaba la droga en lanchas rápidas que salían de la costa venezolana hacia puntos intermedios en el Caribe.

Para ello, trabajaba con altos funcionarios militares, policiales y de inteligencia del Gobierno de Venezuela, a los que sobornaba, y que le dieron acceso a armas de grado militar, protección en redadas y ayuda fronteriza, pero también se asoció con guerrillas en Colombia y Venezuela, según la Fiscalía.

El hombre fue juzgado y condenado en diciembre de 2023 por tres delitos: conspiración para importar cocaína a EE.UU.; uso y porte de armas automáticas para cometer ese delito, y conspiración relacionada con armas, con pena mínima de 40 años y máxima de cadena perpetua.

Según el buscador de presos de EE.UU., Orense está recluso en el Metropolitan Detention Center (Brooklyn), el mismo penal federal al que fue enviado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y que fue capturado el 3 de enero en Caracas por EE.UU. EFE

