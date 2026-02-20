CAI y Sporting San Miguelito llegan líderes a una jornada de choques entre conferencias

2 minutos

Ciudad de Panamá, 20 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Sporting San Miguelito afrontarán desde la cima de sus respectivas conferencias la sexta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que contará desde este viernes con choques interconferencias Este-Oeste.

La Conferencia Este llega a esta jornada con una clasificación muy ajustada, con el líder San Miguelito con 8 puntos, los mismos que el segundo, el Tauro F.C., mientras que el Árabe Unido y el Umecit ocupan el tercer y cuarto lugar con 7 puntos, por lo que los próximos resultados pueden remodelar con facilidad el casillero.

También desde el quinto y sexto puesto mantienen opciones el Alianza F.C. y el Plaza Amador, con 6 y 4 puntos, respectivamente.

En la Conferencia Oeste, sin embargo, las diferencias son mayores, con un líder claro como el CAI con 11 puntos, seguido del Veraguas United, Club Deportivo Universitario y Unión Coclé con 7 puntos, y cerrando en el quinto y sexto puesto el San Francisco F.C. y el Herrera F.C. con 3 y 2 puntos.

Así, los duelos entre conferencias se abren este viernes con el duelo entre el San Francisco F.C. y el Umecit, que vienen de un empate y una derrota respectivamente en la última jornada.

Luego, el sábado, el duelo entre el Plaza Amador y el Herrera F.C., colistas de sus respectivas conferencias, y el domingo, el Unión Coclé se mide al Árabe Unido de Colón, y el Alianza F.C.al Veraguas United.

El lunes, en un duelo por mantenerse o avanzar en las plazas superiores de sus conferencias, se medirán en el cierre de la jornada el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) con el Tauro F.C.

El Club Deportivo Universitario y el Sporting San Miguelito tendrán que esperar al 4 de marzo para enfrentarse en un choque que se pospuso tras las obligaciones internacionales de este último, que se midió el pasado jueves al LA Galaxy de Estados Unidos, empatando 1-1 el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. EFE

