Cambian a naranja estado de volcán Puracé de Colombia por incremento notorio en actividad

Bogotá, 29 nov (EFE).- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cambió este sábado de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), por un «incremento notorio» en su actividad.

Este incremento de la actividad, detalló el SGC en un comunicado, está caracterizado por «aumentos en la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán que han estado relacionados con la emisión de gases y cenizas a la atmósfera a través del cráter», con «varias columnas que se han mantenido por encima de los 1.000 metros con dispersión al noroccidente del edificio volcánico».

«Esta sismicidad continúa localizada a niveles superficiales dentro del cráter del Puracé, evidenciando una inestabilidad en la dinámica de este sistema volcánico (de Los Coconucos)», agregó la información.

El SGC señaló también que mientras se mantenga la alerta naranja, es posible que «se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable».

El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos.

«Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país», precisó el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 está presentando cambios paulatinos en su actividad. EFE

