Camila Cabello pide a sus seguidores ayudar a los cubanos porque «muchos mueren de hambre»

2 minutos

Los Ángeles, 20 feb (EFE).- La cantante y compositora cubano-estadounidense Camila Cabello pidió este viernes a sus seguidores apoyar la labor de los servicios sociales de la Iglesia Católica en Cuba, justo cuando la isla atraviesa una crisis humanitaria.

«Mucha gente se muere de hambre, busca comida en los basureros, y la única manera de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen medicamentos», escribió en un mensaje de X en el que pide apoyo para los habitantes de la isla.

La cantante de ‘I Have Questions’ pidió al público que ayude a los cubanos que se encuentran «en medio de una profunda crisis humanitaria» y que lo haga a través de Cáritas Cuba, una organización que pertenece a la Iglesia Católica. «Cualquier donación marca la diferencia», agregó.

En su petición compartió unas fotos de cuando ella estudiaba en La Habana, que le había enviado su abuela, según explicó en las redes sociales.

La artista de 28 años aprovechó su mensaje para criticar la encarcelación de quienes protestan. «Han pasado 67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo. El pueblo cubano sufre en una cámara de resonancia donde nadie puede escucharlo, porque hablar es arriesgar la vida», subrayó.

Cabello explicó que aún tiene familiares en la isla con quienes habla y y a quienes envía medicamentos, comida y ropa.

La también compositora, conocida por su carrera en solitario y su paso por Fifth Harmony, dijo sentir «la responsabilidad personal» de hablar sobre lo que sucede en Cuba y señaló igualmente su rechazo contra las redadas migratorias en EE.UU., a las que describió como «experiencias desgarradoras». EFE

amv/mgr

(foto)