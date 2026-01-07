Campesinos bloquean carreteras en Bolivia contra retiro del subsidio a los combustibles

La Paz, 7 ene (EFE).- Organizaciones campesinas bloquearon este miércoles las principales carreteras en Bolivia en rechazo al decreto que retiró la subvención de los combustibles, manifestación que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical cuyos dirigentes aceptaron dialogar con el Gobierno.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 19 puntos de bloqueo debido a «conflictos sociales» que, según el mapa de transitabilidad, la mayoría se concentra en el departamento de La Paz (oeste) con nueve vías cerradas, algunas que conectan con otras regiones y otras que van hacia provincias.

Los campesinos de la Federación Tupac Katari de La Paz mantienen cerradas las vías con promontorios de tierra, llantas quemadas y con algunos afiliados plantados en plena vía.

«Lamentar este decreto, nosotros estamos en emergencia y vamos a ir hasta las últimas consecuencias», dijo uno de los dirigentes a los medios locales.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos del 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados de estos combustibles que estuvieron vigentes por más de 20 años.

Mientras que la ABC reportó otros cortes de caminos en las regiones de Santa Cruz (este), Pando (norte) y Potosí (suroeste), donde también organizaciones campesinas permanecen en las vías y dejar libre el tránsito vehicular.

Por su parte, los dirigentes de la COB se reunieron con ministros en la casa de Gobierno para comenzar un diálogo sobre el decreto, después de que en la mañana los sindicalistas, especialmente los mineros que trabajan para el Estado, marcharan de nuevo por el centro de la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo.

El presidente de la COB, el minero Mario Argollo, ingresó a la casa de Gobierno poco antes de mediodía para dialogar con los ministros que lideran el encuentro.

“Todos queremos salir del problema; aquí tiene que ganar Bolivia, no los dirigentes ni las autoridades gubernamentales. Aquí está en juego el país”, afirmó Argollo.

Como ocurrió en los pasados días, los manifestantes reventaron dinamita y petardos en su recorrido, pero no lograron ingresar a la plaza Murillo, donde están los edificios de Gobierno, pues grupos policiales resguardaban el lugar.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno actuará «con la ley en la mano» sobre los bloqueos de carreteras. “Nuestra máxima es el diálogo y gobernar responsablemente”, dijo.

De igual forma, un grupo de viceministros instaló mesas de trabajo con dirigentes de otros 75 sectores sociales del país, donde se analizaron 121 artículos del decreto.

La COB y los sindicatos de campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), llegaron a La Paz el lunes en una caminata de tres días desde el altiplano para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del decreto 5503, que rige desde el 17 de diciembre.

Los sindicalistas, aglutinados en la COB, cumplen 17 días de protestas en contra del decreto. EFE

