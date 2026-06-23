Campesinos denuncian al Estado paraguayo por muerte de 10 agricultores durante dictadura

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Asunción, 23 jun (EFE).- Un grupo de campesinos denunció este martes al Estado paraguayo por presuntos crímenes de lesa humanidad tras la muerte de diez agricultores en medio de la represión a integrantes de una comunidad que reclamaba el acceso a tierras durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en el llamado «caso de Caaguazú».

El abogado de los denunciantes, Pedro Santa Cruz, indicó a EFE que los hechos denunciados ocurrieron el 8 de marzo de 1980, cuando unos 20 campesinos de la comunidad de Acaraymi, ubicada en el departamento de Alto Paraná (este) e integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), fueron atacados cuando se dirigían en un autobús hacia el Instituto de Bienestar Rural (IBR) en la región de Caaguazú (este).

Los labriegos pretendían denunciar la persecución de la que eran víctimas para ser despojados de sus tierras.

El vehículo fue interceptado por fuerzas de la dictadura que primero dispararon contra la unidad, de la que descendieron los ocupantes para internarse en una zona enmontada.

Unos campesinos fueron detenidos y diez fueron asesinados y sus cuerpos permanecen desde entonces en paradero desconocido, según la denuncia presentada hoy y versiones de ONG de derechos humanos.

«Son crímenes de lesa humanidad, la persecución a una comunidad civil donde participó el Estado paraguayo a través de una cadena de mando», aseguró Santa Cruz, quien sostuvo que en el operativo estuvieron presuntamente involucrados militares, policías y milicianos.

Santa Cruz relató que la comunidad decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público luego de 46 años ante «la inacción del Estado paraguayo para investigar estos crímenes».

Al referirse a este caso, el movimiento latinoamericano Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) relata en su web que los 20 labriegos de Acaraymi, entre los que estaban niños y adolescentes, viajaron a Caaguazú tras «haber soportado siete años de continua persecución y represión» por parte de la familia de un general que aseguraba ser el propietario de las tierras donde vivía la comunidad campesina.

Este hecho formó parte de la «represión sistemática» contra las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) -un movimiento de autorganización campesina surgido en 1960 en Paraguay-, según la Comisión de Verdad y Justicia, creada en octubre de 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre 1954 y ese último año.EFE

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