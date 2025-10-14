Canadá advierte que podría reducir el número de cazas F-35 en favor del Gripen-E de Saab

Toronto (Canadá), 14 oct (EFE).- La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, advirtió este martes que el Gobierno canadiense podría reducir el número de cazas F-35 que comprará a Lockheed Martin y adquirir aviones Gripen-E de la sueca Saab si no obtiene más compensaciones de la empresa estadounidense.

En una entrevista con la radiotelevisión pública canadiense CBC/Radio-Canada, Joly afirmó que su objetivo es «obtener más del contrato del F-35 con Lockheed Martin y seguir las conversaciones con Saab».

Según informaciones publicadas en la prensa canadiense, Saab ha ofrecido el montaje final de los Gripen-E en Canadá, lo que crearía cientos de puestos de trabajo en el país.

En 2022, Canadá negoció con Lockheed Martin la adquisición de hasta 88 unidades del avión de quinta generación F-35 para reemplazar su flota de cazas F-18. Pero el contrato en vigor solo obliga a las autoridades canadienses a comprar las primeras 16 unidades.

Tras la llegada del primer ministro canadiense, Mark Carney, al poder en abril y en medio de las tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, el Gobierno canadiense señaló que estaba estudiando limitar la operación a solo los 16 primeros F-35 y completar la flota con aviones de otras empresas.

Joly dijo que la posible gestión de una flota con dos tipos de aviones no sería un problema y que «todos los países del G7 tienen flotas con mezclas». Altos mandos militares canadienses han expresado su preferencia por el F-35, ya que China y Rusia cuentan ya con cazas de quinta generación y el Gripen-E es considerado inferior.

En junio, la auditora general de Canadá, Karen Hogan, advirtió que el costo de la compra de 88 F-35 se había disparado un 50 % desde el momento en que se llegó al acuerdo con Lockheed Martin.

Hogan cifró en 27.700 millones de dólares canadienses (19.723 millones de dólares estadounidenses o 17.000 millones de euros) el costo de la compra. Su informe también señaló que la infraestructura para operar la flota de F-35, y su armamento, le costará a Canadá otros 5.500 millones de dólares canadienses adicionales. EFE

