Canadá aplaude la decisión del Supremo que invalida los aranceles impuestos por Trump

2 minutos

Toronto (Canadá), 20 feb (EFE).- El Gobierno canadiense aplaudió este viernes la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de declarar que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés) exceden sus competencias.

Canadá, el país del G7 más afectado por los aranceles de Trump, añadió que la decisión de la máxima autoridad jurídica de EE.UU. refuerza su posición de que los aranceles «son injustificados», según dijo el ministro Dominic LeBlanc, que tiene a su cargo las relaciones comerciales con EE.UU.

LeBlanc también recordó, en un mensaje en redes, que a pesar de la sentencia los sectores canadienses del acero, el aluminio y la automoción siguen siendo penalizados por Estados Unidos, que les está aplicando aranceles de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio, que determina que esas importaciones amenazan la seguridad nacional.

El ministro canadiense terminó señalando que «en un periodo de transformación de la relación entre Canadá y Estados Unidos», y a medida que se aproxima la primera revisión conjunta del tratado comercio de Norteamérica (T-MEC), Ottawa trabaja «para generar crecimiento y oportunidades a ambos lados de la frontera» al tiempo que está reforzando su colaboración «con socios comerciales y aliados fiables en todo el mundo».

Canadá ha sido uno de los países más afectados por los aranceles de Trump ya que hasta 2025 cerca del 76 % de todas sus exportaciones se dirigían a EE.UU.

El giro radical en materia comercial adoptado por Trump está forzando a Canadá a buscar nuevos mercados y reducir su dependencia del país vecino.

Precisamente, datos dados a conocer el jueves señalaron que el año pasado, las exportaciones canadienses a EE.UU. cayeron un 5,8 % mientras que las importaciones procedentes de EE.UU. descendieron un 2,9 %.

Como resultado, el superávit comercial con el país vecino se redujo hasta 81.600 millones de dólares, frente a los 101.300 millones de 2024.

Además, el peso relativo de EE.UU. en el comercio canadiense siguió disminuyendo. En 2025, el 71,7 % de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, frente al 75,9 % del año anterior. En el caso de las importaciones, la proporción bajó del 62,3 % al 58,8 %. EFE

