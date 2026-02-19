Canadá cerró 2025 con menos dependencia de EEUU y su mayor déficit comercial desde 2020

2 minutos

Toronto (Canadá), 19 feb (EFE).- Canadá cerró 2025 con un déficit comercial de 31.300 millones de dólares, el mayor desde 2020 y muy superior a los 7.200 millones registrados en 2024, en un año marcado por la caída del comercio con Estados Unidos y un creciente peso de los mercados alternativos, informó este jueves Estadísticas Canadá (EC).

Las exportaciones totales retrocedieron un 0,2 % en el conjunto del año, mientras que las importaciones aumentaron un 2,8 %, lo que amplió el saldo negativo por tercer ejercicio consecutivo.

El fuerte aumento de las exportaciones de oro, plata y platino, que se dispararon un 41,7 %, aminoró la caída de las ventas al exterior.

El comercio con Estados Unidos, principal socio del país, mostró señales claras de debilitamiento estructural a consecuencia del conflicto por las políticas de la Administración del presidente Donald Trump.

Las exportaciones canadienses hacia ese mercado cayeron un 5,8 % en 2025, mientras que las importaciones procedentes de EE.UU. descendieron un 2,9 %. Como resultado, el superávit comercial con el país vecino se redujo hasta 81.600 millones de dólares, frente a los 101.300 millones de 2024.

Además, el peso relativo de EE.UU. en el comercio canadiense siguió disminuyendo. En 2025, el 71,7 % de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, frente al 75,9 % del año anterior. En el caso de las importaciones, la proporción bajó del 62,3 % al 58,8 %.

En contraste, el comercio con países distintos de EE.UU. ganó empuje. Las exportaciones hacia esos mercados crecieron un 17,2 % en 2025 y las importaciones aumentaron un 12,4 %. Sin embargo, esta diversificación no evitó un mayor desequilibrio: el déficit con el resto del mundo se amplió hasta 112.900 millones de dólares.

Por sectores, la energía fue uno de los principales lastres del año, con una caída del 6,9 % en las exportaciones debido principalmente a menores precios internacionales. En cambio, el sector aeroespacial y los metales preciosos amortiguaron el deterioro general. EFE

jcr/mgr