The Swiss voice in the world since 1935

Canadá crea una oficina para acelerar los proyectos estratégicos de infraestructuras

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 29 ago (EFE).- Canadá anunció este viernes la creación de la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) para identificar proyectos de interés nacional de infraestructuras y acelerar su desarrollo, además de atraer capital, nacional y extranjero, para su ejecución.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció en un comunicado que Dawn Farrell (que ha dirigido algunas de las principales compañías energéticas del país) será la directora ejecutiva de la OGP y que la nueva institución tendrá su sede en Calgary, aunque contará con oficinas en las principales ciudades del país.

La OGP se centrará en proyectos como puertos, ferrocarriles, corredores energéticos, desarrollos de minerales críticos e iniciativas de energía limpia y contará con un consejo asesor formado por representantes indígenas.

El Gobierno canadiense señaló que, «durante demasiado tiempo, la construcción de grandes infraestructuras se ha visto paralizada por procesos de aprobación arduos e ineficientes, dejando enormes inversiones sobre la mesa».

Y añadió que el Ejecutivo está actuando con rapidez «para cambiar este proceso, de modo que el país pueda construir las infraestructuras que transformarán nuestra economía para convertirla en la más fuerte del G7».

En este sentido, Carney aseguró que el Gobierno se está «moviendo a una velocidad no vista en generaciones para construir puertos, ferrocarriles, redes energéticas» para fortalecer el país.

En junio, el Parlamento canadiense aprobó una ley que agiliza la aprobación de grandes proyectos de infraestructura catalogados de interés nacional y permite que el Gobierno suspenda requisitos administrativos, como estudios medioambientales o permisos, en algunos casos.

Carney ya ha apuntado que entre los primeros proyectos de la OGP pueden estar la construcción de nuevos puertos en las localidades de Churchill (en el Ártico) y Montreal, que podrían permitir las exportaciones de gas o minerales a Europa. EFE

jcr/mrl/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR