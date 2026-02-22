Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles por la violencia

Toronto (Canadá), 22 feb (EFE).- Las autoridades canadienses solicitaron esta domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan «un bajo perfil». EFE

