Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles por la violencia

Toronto (Canadá), 22 feb (EFE).- Las autoridades canadienses solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se les recomienda que permanezcan en sus residencias y que mantengan «un bajo perfil».

«Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso», explicó el Gobierno canadiense.

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañías aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.

«Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta, que afecta al aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos vigilando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema», dijo Air Canada en un comunicado.

La aerolínea recomendó a sus clientes que «no intenten ir al aeropuerto a menos que sus vuelos» estén operativos.

La oleada de violencia que sacude Jalisco y otros estados mexicanos se inició tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

‘El Mencho’ fue abatido durante una operación de fuerzas federales en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

