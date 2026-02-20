Canadá termina la operación de repatriación de sus turistas varados en Cuba

2 minutos

Toronto (Canadá), 20 feb (EFE).- Canadá ha terminado de repatriar a sus turistas que quedaban en Cuba después de que las aerolíneas del país se viesen obligadas a suspender sus vuelos a la isla caribeña por la falta de combustible de aviación, en medio del bloqueo de crudo de EE.UU. sobre esa nación.

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, señaló en la noche del jueves en sus redes sociales que los vuelos extraordinarios de las líneas aéreas del país para repatriar a unos 27.900 turistas terminaron el miércoles.

«Gracias a todos los trabajadores de las líneas aéreas canadienses que ayudaron a regresar a Canadá de forma segura a más de 27.900 viajeros», dijo.

Anand añadió que aquellos canadienses que todavía permanecen en Cuba pueden utilizar los vuelos comerciales que siguen disponibles a través de otras compañías aéreas y les urgió a que consideraran su salida del país «mientras haya opciones».

Air Canada, la principal aerolínea canadiense y una de las más importantes de Norteamérica, notificó el 9 de febrero que suspendía de forma inmediata sus servicios regulares a Cuba por la falta de combustible de aviación a consecuencia del bloqueo estadounidense.

Air Canada envió aviones vacíos para facilitar el retorno de unos 3.000 clientes que se encontraban en la isla. El resto de las líneas aéreas canadienses adoptaron las mismas medidas.

Asimismo, el jueves, el Gobierno canadiense actualizó su advertencia de viaje a Cuba y aconsejó a sus ciudadanos evitar «todos los viajes no esenciales» ante el empeoramiento de la falta de combustible, los apagones eléctricos y la escasez de alimentos y medicamentos por el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

