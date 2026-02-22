Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras violencia por muerte de El Mencho

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este domingo de la cancelación de todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el aeropuerto de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada en el estado de Jalisco.

Enfrentamientos entre narcos y miembros de las fuerzas de seguridad, bloqueo de carreteras con vehículos incendiados y ataques a comercios se produjeron en varios estados, especialmente en Jalisco, después de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ fuera abatido en una operación contra el narcotráfico.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

«Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas», señaló.

Puerto Vallarta, con cerca de medio millón de habitantes, es uno de los principales destinos turísticos de la costa Pacífica de México.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios.

Por otro lado, el GAP informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL), la capital del estado, opera con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus vuelos, pese a los hechos de violencia registrados en distintos puntos de Jalisco.

Asimismo, precisó que no se han registrado incidentes al interior del aeropuerto ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes, luego de que en redes sociales circularan videos de personas corriendo para resguardarse en el aeropuerto.

El GAP indicó que el material que circula en redes sociales no corresponde a hechos dentro de la terminal aérea, sino a «psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos». EFE

