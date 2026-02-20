Cancillería de Chile evalúa las sanciones de EE.UU. a tres miembros del Gobierno chileno

Santiago de Chile/Washington, 20 feb (EFE).- El Ministerio chileno de Asuntos Exteriores está estudiando la decisión de Estados Unidos de restringir los visados de entrada a tres miembros del actual Gobierno de Gabriel Boric, a los que no se ha identificado y a los que se acusa de haber puesto en riesgo la «seguridad regional».

En una escueta respuesta a EFE, la Cancillería dijo conocer y estar valorando el comunicado emitido este mismo viernes por la secretaría de Estado norteamericana.

«El Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio», explica el comunicado, sin revelar los nombre de los afectados.

«Estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les ha revocado cualquier visa estadounidense que poseyeran», agrega.

En la nota, el Gobierno estadounidense subraya que «estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región».

«Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio. En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno», añade.

Al final de comunicado, Estados Unidos expresa, igualmente, su compromiso y apoyo al Gobierno entrante, que a partir del 11 de marzo liderará el ultraderechista José Antonio Kast, primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

«Esperamos impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de Kast», concluyó.

