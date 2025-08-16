Cancillería de Perú repatria a tres menores cuya madre se encuentra desaparecida en EE.UU.

Lima, 16 ago (EFE).- Tres menores de edad fueron repatriados este sábado a Perú, después de que su madre peruana fue reportada como desaparecida en Estados Unidos, el pasado 9 de agosto, mientras que el padre es investigado por la Policía Nacional como principal sospechoso, según informó la cancillería y medios locales.

El ministerio de Relaciones Exteriores informó que gestionó de forma «inmediata y discreta» la repatriación de los niños, hijos de la peruana Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, en estrecha coordinación con los consulados generales del Perú en Los Ángeles (EE.UU.) y en México.

Los menores llegaron este sábado al país suramericano en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México, donde fueron recibidos por funcionarios de la cancillería, agregó en una nota de prensa.

Sin embargo, como mostraron los medios de comunicación, los menores llegaron acompañados por su padre Josimar Cabrera, esposo de Gutiérrez y a quien la familia de la mujer señala como el principal responsable de su desaparición.

La Cancillería indicó que su intervención se desarrolló con prontitud y eficacia, dando prioridad a la protección de los niños y resguardando su bienestar en todo momento.

«La coordinación con las autoridades estadounidenses y mexicanas fue determinante para asegurar un retorno seguro y oportuno», destacó la fuente oficial.

Añadió que tomó contacto con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se tomen acciones en favor de la protección de los menores y reafirmó su compromiso de impulsar las investigaciones policiales en California para la localización de Gutiérrez.

Tras llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, aledaño a Lima, el esposo de la desaparecida fue conducido por la Policía Nacional a la sede de Medicina Legal en el Callao para dar inicio a las investigaciones.

Según familiares y amigos de la mujer desaparecida, la pareja vivía en Estados Unidos desde el 2023 y Gutiérrez se quejaba de los malos tratos de su compañero y de agresiones psicológicas a sus hijos, razón por la cual había decidido dejar a su cónyuge.

Después de reportar su desaparición en California, la policía en Estados Unidos encontró restos de sangre en la casa que compartían y al revisar las cámaras de seguridad de un vecino observaron que Cabrera aparece arrastrando un bulto grande fuera de su casa, según informó el portal de La República. EFE

