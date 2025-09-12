The Swiss voice in the world since 1935

Cancillerías de Cuba y Turquía examinan perspectivas para fortalecer su cooperación

La Habana, 12 sep (EFE).- Cuba y Turquía examinaron este viernes en La Habana las perspectivas de «desarrollo y fortalecimiento» de la cooperación y revisaron el estado actual de sus relaciones, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

El diálogo entre La Habana y Ankara incluyó «diversos temas de la agenda bilateral, regional e internacional», refirió el comunicado.

Además señaló que «ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo político», así como impulsar «las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación».

La parte cubana agradeció «el tradicional apoyo» de Turquía a la resolución ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, la cual será nuevamente sometida a votación en la Asamblea General de la ONU el próximo octubre.

Las conversaciones estuvieron encabezadas por el director general de asuntos bilaterales de la Cancillería insular, Carlos Miguel Pereira; y por la directora general para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, Yaprak Balkan.

En marzo pasado, ambos gobiernos acordaron una ‘hoja de ruta’ para la cooperación económica-comercial bilateral entre 2024-2026, durante una visita del viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, al país euroasiático.

El acuerdo incluyó las áreas de energía, comercio, inversiones, infraestructura jurídica, industria, cooperación técnica, finanzas, transporte, agricultura, salud y medicina, cultura, turismo y educación.

En el área de la energía, la cooperación bilateral en los últimos años tuvo como referente clave la renta por parte del Gobierno cubano de hasta ocho centrales eléctricas flotantes turcas. Hoy quedan dos: una partió en agosto por impago.

Las plataformas eléctricas turcas han representado un paliativo ante la aguda crisis energética que padece Cuba por la falta de capacidad de generación en su sistema eléctrico, que tiene activas siete centrales termoeléctricas con décadas de explotación y constantes averías, a lo que se suma la falta de combustible. EFE

rmo/jce/gpv

