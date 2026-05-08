Canciller de Bolivia reafirma ante embajadores de Irán y Rusia respeto a «no injerencia»

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La Paz, 8 may (EFE).- El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, se reunió este viernes con los embajadores de Irán y Rusia para reafirmar la necesidad de preservar el «respeto mutuo» y el principio de «no injerencia», tras unas declaraciones y publicaciones que hicieron los diplomáticos y que causaron malestar en el país suramericano.

El ministerio boliviano de Exteriores informó en dos publicaciones en redes sociales sobre estos encuentros sostenidos por Aramayo por separado con el embajador de Irán, Bahram Shahabeddin, y el de Rusia, Dmitry Vérchenko, en La Paz.

Sobre la reunión con Shahabeddin, la Cancillería indicó que se abordó «la importancia del estricto cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».

«Durante el encuentro, reafirmamos que el respeto a la soberanía y no injerencia en la política interna convocan actuar con sensibilidad al contexto sociopolítico y por tanto respetar ese principio al momento de emitir criterio u opinión pública», señaló el ministerio.

Mientras que en la reunión con Vérchenko se dialogó «sobre la importancia de mantener los canales y procedimientos de comunicación institucional que rigen las relaciones diplomáticas».

Además, Aramayo conversó con el embajador ruso sobre la «necesidad de preservar el respeto mutuo y encauzar cualquier diferencia a través de los mecanismos protocolares establecidos» para evitar que «situaciones aisladas afecten la armonía y la cooperación entre ambas naciones», agregó la Cancillería.

El miércoles, el canciller Aramayo anunció en un encuentro con corresponsales internacionales que iba a convocar a ambos diplomáticos para exigirles que respeten el principio de «no injerencia en asuntos internos».

Shahabeddin y Vérchenko participaron el lunes en la toma de juramento del nuevo gobernador de la región central de Cochabamba, Leonardo Loza, afín al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

En esa ocasión, Shahabeddin expresó que le gustaría que «en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia», lo que causó malestar en Sucre, la capital constitucional del país y sede del órgano Judicial.

Mientras que la Embajada de Rusia hizo una publicación en sus redes sociales contra el columnista Javier Medrano, a quien acusó de tener una «enfermiza obsesión» con el mandatario ruso, Vladímir Putin, incluso poniendo en duda el «estado de salud mental» del comunicador.

El Gobierno de Rodrigo Paz, que cumple este viernes seis meses de gestión, se acercó a países con los que estaban enemistados los expresidentes izquierdistas Morales y Luis Arce (2020-2025), como Estados Unidos e Israel, y se distanció de aliados de esas Administraciones, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán. EFE

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