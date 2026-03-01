Cancilleres de Paraguay e Israel comprometen esfuerzos para erradicar el terrorismo

Asunción, 1 mar (EFE).- Los cancilleres de Paraguay e Israel, Rubén Ramírez y Gideon Sa’ar, respectivamente, se comprometieron este domingo a sumar esfuerzos para enfrentar y eliminar las amenazas terroristas en el mundo.

A través de un breve pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo informó que los jefes diplomáticos conversaron esta jornada, en el marco de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní.

«Ambos cancilleres comprometieron esfuerzos a nivel multilateral para erradicar el flagelo del terrorismo y de regímenes que los amparan», reza el pronunciamiento, que se difundió en las redes sociales de la Cancillería paraguaya.

Ramírez también trasladó a su homólogo «todo el apoyo y solidaridad» de Paraguay a Israel, que en las últimas horas ha sufrido los ataques de Irán en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, en respuesta al operativo que se saldó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Irán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha asegurado que golpeará a Estados Unidos e Israel «con una fuerza que nunca antes han experimentado».

Desde que Estrados Unidos e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona, como EAU, Catar, Baréin y Kuwait. EFE

