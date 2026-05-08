Candidato presidencial en Perú acusa a autoridades electorales de un «golpe de Estado»

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El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga denunció el viernes que en Perú hay «un golpe de Estado» y acusó a las autoridades electorales de manipular el escrutinio, cuyo resultado aún no se conoce a casi un mes de la votación.

«Se está consumando un golpe de Estado en Perú, un golpe de Estado contra la democracia», aseguró el líder de Renovación Popular en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.

Las autoridades electorales «nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legítimas», añadió.

Con el 99% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta del 12 de abril con 17,1% de los sufragios.

El izquierdista radical Roberto Sánchez, con 12%, y Rafael López Aliaga, con 11,9%, se disputan el paso a la segunda ronda prevista el 7 de junio. La diferencia entre ellos es de unos 20.000 votos, con ventaja para Sánchez.

«Estos resultados, si sigue esto así, no los reconocemos», advirtió López Aliaga antes de recalcar que el elegido «va a ser un gobierno ilegítimo, espurio, impuesto por una dictadura que está basada en la autoridad electoral».

Renovación Popular denuncia desde hace semanas fraude e irregularidades en el proceso electoral y ha convocado varias protestas.

El 12 de abril se registraron demoras en el inicio de la votación y fallas logísticas que obligaron a prolongar un día la jornada electoral en Lima.

Sin embargo, una misión de observadores de la Unión Europea señaló que no encontró elementos que sustenten una «narrativa de fraude».

El exalcalde de Lima lamentó que sus reclamos de nuevas elecciones en la capital fueran rechazados y deploró la falta de transparencia en el proceso. Anunció una «gran marcha» de protesta, pero no dio fecha.

La primera vuelta será sometida a una auditoría informática, dijo el sábado el Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral del país, aunque no precisó los plazos.

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