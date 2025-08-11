Candidatos de ultra y derecha chilena lamentan muerte del senador colombiano Miguel Uribe

Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- Los tres candidatos presidenciales de la derecha chilena lamentaron este lunes la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado desde hace dos meses tras un atentado.

«Duele profundamente la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un cobarde atentado. Se apagó una voz valiente y un líder íntegro. Pero el terrorismo no vencerá. La democracia siempre será más fuerte», publicó en X la abanderada de la coalición de derecha tradicional chilena Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Por su parte, el ultraderechista José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, envió sus condolencias a la familia del fallecido y afirmó en la misma red social que se «impuso la violencia política sobre los fundamentos de la democracia»,

«Asesinaron al candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, por desafiar al narcosocialismo implantado por quién hoy preside dicho país. Lo asesinaron por defender la ley, la libertad y la decencia, todas cosas que odia la extrema izquierda. Que Dios le de consuelo a su familia ante este tremendo dolor», publicó por su parte el candidato de extrema derecha, Johannes Kaiser.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba hospitalizado desde el 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda en medio de un mitin político ante las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación de Centro Democrático, partido opositor de derechas. EFE

