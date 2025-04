Capriles dice estar habilitado para elección de mayo y confirma su candidatura a diputado

3 minutos

Caracas, 24 abr (EFE).- El opositor venezolano Henrique Capriles confirmó este jueves el levantamiento de la inhabilitación política que mantenía la Contraloría General en su contra, impuesta en 2017 por un lapso de 15 años, así como su candidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas y regionales, previstas para el próximo 25 de mayo.

«Después de ocho años inhabilitado se levanta esa orden política. Quien puede dar respuesta de las razones por las cuales se me habilita es quien da la orden de habilitar. Para mí fue bastante sorpresivo el hecho de ser habilitado», señaló el dos veces candidato presidencial en un encuentro virtual con medios internacionales.

Capriles indicó que «por alguna razón» la Administración de Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, «ordena» su habilitación política para ejercer cargos de elección popular.

«Ahora, la decisión de participar (en las elecciones legislativas y regionales de mayo) no tiene nada que ver con estar habilitado o haber seguido inhabilitado, es decir, aunque se hubiera mantenido mi inhabilitación, yo hubiera seguido en la misma línea de participar y de luchar», insistió.

Al ser consultado sobre si hubo una negociación con el chavismo para levantar esta medida en su contra, el exgobernador se limitó a decir que «hay que preguntarle a Maduro cuál es la razón por la cual» fue habilitado.

«Creo en el proceso de negociación y creo que Venezuela necesita un gran proceso de negociación, ese no es un proceso que me atañe a mí, eso tiene que ser un proceso entre el Gobierno y lo que el Gobierno representa y la oposición democrática y lo que la oposición democrática represente», añadió.

Sobre su candidatura a diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), para las elecciones del próximo 25 de mayo, Capriles sostuvo que buscará defender la democracia, los trabajadores, los educadores, los pensionados.

«Creo que aquí hay que ponerse al frente, no pasar agachado, no jugar cómodamente, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse en la casa, tocar ir al frente y por eso yo asumí la participación, no solamente en el ejercicio del voto», explicó.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección «precipitada, injusta y viciada» por parte de «un árbitro severamente cuestionado», en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

El CNE convocó a elecciones regionales y legislativas sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de los comicios presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro, mientras la PUD insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como Capriles, manifestaron su intención de participar en los comicios regionales y legislativos

El lunes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, adelantó que Capriles es candidato a diputado del Legislativo.

De igual forma, Rodríguez dijo que en la lista nacional al Parlamento de este grupo opositor se encuentran los exdiputados Stalin González, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón, Luis Florido, Felipe Mujica, Ángel Medina, así como los exgobernadores de los estados Zulia (noroeste) y Lara (oeste), Pablo Pérez y Henri Falcón, respectivamente. EFE

sc/lb/lar

(video)