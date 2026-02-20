Capriles dice que la amnistía es insuficiente y pide cambiar sistema judicial venezolano

Caracas, 20 feb (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este viernes que la Ley de amnistía aprobada por unanimidad en el Parlamento es insuficiente y consideró que es necesario un «cambio profundo» en el Poder Judicial.

El Parlamento aprobó el jueves una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez que, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En un mensaje publicado en X, Capriles consideró que la legislación es «necesaria» y un «paso en la construcción de puentes hacia la democracia», pero indicó que debe ser «mucho más amplia».

«El anuncio de la presidenta encargada (Delcy Rodríguez) de designar una comisión que revise hechos no contemplados en la ley aprobada ayer así lo confirma, dejando claro que debe ser mucho más amplia, como incluir a los militares», señaló.

El opositor dijo que «no hacía falta» una ley de amnistía para liberar a presos políticos, sino que «bastó una orden y una decisión política» del Gobierno encargado para iniciar las excarcelaciones anunciadas el pasado 8 de enero.

Aseguró que «hay un problema muy grave» en el sistema de justicia y por eso insistió en la necesidad de implementar «un cambio profundo» en el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, este último agrupa a la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República.

Asimismo, consideró «indispensable» la derogación de las leyes «que han servido como parte del aparato de persecución y represión», como la Ley contra el odio, la cual podría ser reformada, según indicó el jueves el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

«La construcción de una verdadera convivencia democrática pasa no solo por liberar sin condicionantes a quienes han sido injustamente encarcelados, sino también por transformar los poderes públicos y desmontar el andamiaje normativo que ha permitido criminalizar la disidencia», añadió Capriles.

Este viernes, se instaló en el Palacio Federal Legislativo la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a esta instancia una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía.EFE

