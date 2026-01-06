Capturados cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en el noreste de Colombia

Bogotá, 6 ene (EFE).- Cuatro hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, fueron capturados en Puerto Wilches, departamento de Santander (noreste), en una operación conjunta entre el Ejército, la Armada y la Policía, informaron este martes fuentes castrenses.

Las capturas de los hombres, que de acuerdo con el Ejército, harían parte del grupo Édgar Madrid Benjumea, se realizaron en flagrancia en el corregimiento (pueblo) de Badillo, y se les incautaron tres armas de fuego, munición, varios equipos de comunicación móvil y dos vehículos.

De acuerdo con las autoridades, estas personas serían las responsables del cobro de extorsiones y de la intimidación a la población civil, con el propósito de ejercer control sobre economías ilícitas en esta zona rural de Santander.

Los capturados, cuya identidad no fue revelada, y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, para realizar los procedimientos correspondientes por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El Clan del Golfo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el grupo criminal más grande del país, con una fuerza estimada de 9.000 integrantes y desde finales de 2025 está en diálogos de paz con el Gobierno de Colombia en una mesa de negociación en Catar.

El grupo, conocido también como Los Urabeños o Ejército Gaitanista de Colombia, fue clasificado como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de Estados Unidos en diciembre pasado. EFE

