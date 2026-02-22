Cardenal hondureño critica a “dictadores que se creen dioses” y advierte sobre la ambición

Tegucigalpa, 22 feb (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, advirtió este domingo sobre los peligros de la ambición desmedida y las «ofertas engañosas» del pecado y denunció que en la actualidad hay «dictadores en el mundo que se creen dioses».

«Hoy día hay dictadores en el mundo que se creen dioses. Todo esto te daré si me adoras, adorar el mal, adorar el pecado, someter a otras personas a la esclavitud, que es la tentación del poder», subrayó Rodríguez durante la homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital hondureña.

Según el cardenal hondureño, el pecado se disfraza de «libertad o inteligencia», especialmente entre los jóvenes, cuando en realidad es una «oferta engañosa» que esclaviza.

«Muchos jóvenes hoy creen que pecar es ser más inteligentes que los demás, más libres que el sistema, más modernos que la Iglesia, pero en realidad el pecado nunca amplía la vida, la reduce, nunca soluciona nada, más bien complica, nunca libera, el pecado esclaviza, el enemigo siempre vende caro lo que en realidad no vale nada, el pecado es una oferta engañosa», enfatizó.

En el marco del tiempo de Cuaresma, el cardenal contrastó la justicia de Dios con la de los hombres y criticó la doble moral de quienes exigen castigos inmediatos por los errores ajenos, pero postergan su propio arrepentimiento. EFE

