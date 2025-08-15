Carlos III elogia el coraje de los que lucharon en el Pacífico y el Lejano Oriente

Londres, 15 ago (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido elogió este viernes el coraje y la camaradería de los que lucharon en el Pacífico y el Lejano Oriente en la Segunda Guerra Mundial, al recordar el fin del conflicto armado con la rendición de Japón después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki.

En un discurso de audio divulgado hoy por el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, el monarca también reconoció la devastación causada por las dos bombas nucleares y el sufrimiento de la población japonesa, y confió en que algo así no vuelva a repetirse.

En su mensaje, dirigido al Reino Unido y los países de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, antiguas colonias), el jefe de Estado recordó los horrores que tuvieron que afrontar los prisioneros de guerra aliados.

«Soportaron años de brutal cautiverio: el hambre, la enfermedad y la crueldad que pusieron a prueba los límites de la resistencia humana», y las «cicatrices mentales y físicas» que la guerra dejó en los sobrevivientes, señaló Carlos III, quien hizo hincapié en que el servicio y el sacrificio de los excombatientes no serán olvidados.

«Por favor, sepan que el coraje y la camaradería demostrados en la hora más oscura de la humanidad son una llama que arderá por la eternidad, un faro que honra nuestro pasado y guía nuestro futuro», señaló.

«Las poblaciones civiles inocentes de los territorios ocupados también sufrieron graves penurias», dijo el rey.

«En este aniversario histórico, también debemos hacer una pausa para reconocer que, en el acto final de la guerra, los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki pagaron un precio inmenso, un precio que rezamos para que ningún país tenga que pagar jamás. Pero al recordar tanto sufrimiento, no debemos perder de vista la grandeza de la causa y la dulzura de la victoria», añadió.

Este discurso fue transmitido antes de un servicio de conmemoración al que asistirán los reyes británicos, Carlos III y Camila, así como el primer ministro británico, Keir Starmer, en el centro nacional que recuerda a los caídos en los conflictos armados ubicado en Staffordshire (en el noroeste de Inglaterra), donde se guardará un minuto de silencio y aviones de la II Guerra Mundial Spitfire y Hurricane harán un vuelo rasante. EFE

