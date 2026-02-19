Carneiro se recandidata para liderar a los socialistas de Portugal y hará gira por el país

Lisboa, 19 feb (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, se presentará a la reelección en las primarias de su grupo en marzo y con ese fin iniciará a partir de mañana, viernes, una gira por el país para promover su candidatura.

Su campaña informó en un comunicado este jueves que Carneiro hará un tour por los distritos de Portugal continental y las dos regiones autónomas de Azores y Madeira para reunirse con representantes de la sociedad civil y con militantes del PS.

Para empezar, en los próximos días visitará Oporto, Baião, Braganza y Vila Real.

Ayer, Carneiro confirmó que se presentaba a la reelección como secretario general del PS con un mensaje en sus redes sociales, donde señaló que este es el momento de reafirmar que el partido es «la única alternativa creíble para gobernar Portugal».

«Me presento en nombre del país tolerante, justo y cohesionado. Defiendo un partido progresista, humanista y moderado, casa común de los demócratas. Un partido capaz de movilizar a todos para ofrecer a los portugueses una vida mejor y una nueva esperanza», escribió.

Por el momento, Carneiro es el primer aspirante que ha dado un paso adelante para presentarse a las primarias, que están programadas para el 13 y el 14 de marzo. El plazo para postularse finaliza el 26 de febrero.

Tras esta elección, el PS celebrará su XXV Congreso Nacional entre el 27 y el 29 de marzo en Viseu, en el norte del país.

Carneiro fue elegido el pasado 29 de junio en las elecciones internas de los socialistas, donde fue el único candidato que se presentaba para dirigir el PS en sustitución de Pedro Nuno Santos, quien dimitió tras el batacazo sufrido por el partido en las elecciones legislativas de mayo, donde perdió 20 diputados y quedó relegado por primera vez en su historia a tercera fuerza en el Parlamento.

De 54 años, Carneiro representa el ala moderada y centrista del PS y fue ministro de Administración Interna entre 2022 y 2024 durante el último Gobierno de António Costa. EFE

