Carney define a Canadá como «el más europeo de los países no europeos»

3 minutos

Ereván, 4 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, definió hoy Canadá como «el más europeo de los países no europeos» al participar por primera vez en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP).

«Es lógico que Canadá sea el primer Estado no europeo en sumarse a este foro, ya que somos los más europeos de los países no europeos», dijo Carney al intervenir en el plenario en Ereván, capital armenia.

Recordó que Europa y Canadá comparten «historia, valores y confianza» y, en particular, estimó en 60.000 los ciudadanos de su país de origen armenio.

Carney subrayó que su país ha defendido en la práctica esos valores, entre otras cosas, al ser uno de los que más ha ayudado económica y militarmente a Ucrania en su guerra con Rusia, pero también en el Báltico, el Ártico o en actual misión europea en Armenia.

Aunque recordó su lema de que «la nostalgia no es una estrategia», aseguró que no cree tampoco que la comunidad internacional esté condenada a someterse a «un mundo más transaccional, insular y brutal».

El primer ministro canadiense subrayó que la independencia estratégica no se limita a alimentos, energía y defensa, sino que debe incluir semiconductores, comunicación espacial, soberanía digital, minerales críticos, energía limpia, vacunas y sistemas de pago independientes.

Al respecto, consideró que la confianza entre ambos lados del Atlántico crea enormes oportunidades para aprovechar su «enorme potencial» para un mundo «más próspero, sostenible y justo», ya que -resaltó- ambas economías, canadiense y europea, son «extremadamente complementarias».

En medio de la reducción de la dependencia europea de los hidrocarburos rusos, recordó que Canadá es el tercer mayor productor de petróleo y el cuarto de gas natural, y que está decidido a combatir el cambio climático.

«Estamos aquí por los imperativos morales y de seguridad de nuestra cooperación en el Cáucaso, los Bálticos y Ucrania. Es mi firme opinión de que el orden internacional será reconstruido, pero será reconstruido desde Europa», afirmó.

Precisamente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, describieron este lunes como «histórica» la cumbre de la CPE, en gran medida, por la presencia por primera vez de un país que no pertenece al continente, Canadá.

«¡Bienvenido Mark! (…), aquí estás entre amigos», dijo Costa, quien subrayó que Canadá es «un socio cercano» de la Unión, ya que comparte su «visión global de la seguridad» y quiere construir con Bruselas «un orden internacional basado en principios y anclado en el derecho internacional y humanitario».

El Complejo Karen Demirchián acoge este lunes una cumbre a la que han acudido representantes de 48 países del continente, además de Canadá y los jefes de la OTAN, el Parlamento Europeo, la OSCE y el Consejo de Europa.EFE

ba-mos/jgb

(foto)(vídeo)