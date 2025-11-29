Cartes respalda al vicepresidente Alliana como precandidato a presidente de Paraguay

Asunción, 29 nov (EFE).- El líder del gobernante Partido Colorado de Paraguay, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), anunció este sábado su respaldo al vicepresidente del país, Pedro Alliana, como precandidato para las elecciones nacionales del 2028 que definirán al sucesor del actual mandatario, Santiago Peña.

Cartes expresó su apoyo a Alliana durante una plenaria de la facción Honor Colorado de la fuerza oficialista en un acto al que asistieron los dirigentes para discutir sobre los comicios municipales previstos para el 2026.

«Agradezco tu presencia y tu generosa palabra mi querido vicepresidente hoy y para mí, futuro presidente de la República», dijo Cartes en su discurso, después de que Alliana destacara el liderazgo del exmandatario al frente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado.

Cartes dijo que hace dos días le anticipó la decisión a Alliana al decirle: «Perdóname, Pedro, pero vos serás el próximo presidente de la República del Paraguay».

«Es asumir, es asumir. Hay que asumir», insistió dirigiéndose al vicepresidente de Peña, cuyo mandato acabará el 15 de agosto del 2028, tras haber accedido al poder en 2023.

El artículo 229 de la Constitución Política de Paraguay establece que el presidente y el vicepresidente «durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones» y no podrán ser reelectos en ningún caso.

Pero, también señala que el vicepresidente podrá ser electo presidente para un periodo posterior «si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales».

Dirigiéndose a Peña, Cartes recordó que al inicio de su gestión se comprometieron a estar a su lado «a muerte», y anunció que ahora será «el doble», pero también le pidió que se acerque más al partido.

El líder de la ANR también exhortó a la unidad, tras varios días de polémicas internas entre senadores de Honor Colorado por el anuncio de algunos de que formarán otra facción dentro del oficialismo.

«Les pido no peleas, no agravios, no insultos. Cuidemos nuestra boca. Si estamos juntos no nos gana nadie», dijo Cartes.

Previamente, Peña, que en otras ocasiones eventualmente expresó su respaldo a Alliana como precandidato, ahora destacó su trayectoria desde que fue intendente de la ciudad sureña de Pilar y gobernador del departamento de Ñembucú (sur), además de haber ocupado el cargo de presidente de la ANR.

No obstante, advirtió que la reunión plenaria era importante porque «no habrá 2028 para el Partido Colorado si primero no conquistamos una victoria en el 2026», en alusión a los comicios municipales de octubre de ese año.

Dentro del oficialismo, la facción contraria a Honor Colorado, la lidera el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), que aún no se ha pronunciado sobre un precandidato para las internas de su partido con vistas a los comicios nacionales del 2028, aún sin fecha. EFE

