Casa Blanca dice que el acuerdo con Venezuela incluye crudo sancionado a bordo de buques

Washington, 7 ene (EFE).- La Casa Blanca puntualizó este miércoles que el crudo que Caracas habría acordado transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo «sancionado» y «a bordo de buques», y añadió que el Gobierno interino venezolano «ha accedido a liberar» esos hidrocarburos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto anunciado un día antes por el presidente, Donald Trump, «trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos» a Venezuela, como parte de las presiones al presidente capturado, Nicolás Maduro.

«Las autoridades interinas han acordado liberar ese petróleo hacia EE.UU., por lo que llegará a nuestro país muy pronto», adelantó Leavitt, quien además anunció que Washington ya ha comenzado a comercializar el crudo venezolano en el mercado global.

Las declaraciones de la portavoz de la Administración republicana llegan horas después de que Washington capturara otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

Un día antes, Trump aseguró que el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, – que aún no ha confirmado el acuerdo- accedió a enviar a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuya venta a «precio de mercado» será gestionada en principio por el país norteamericano.

Leavitt también aseguró que EE.UU. mantiene «la máxima influencia» sobre el Gobierno de Rodríguez y recordó que Trump ha dejado «muy claro» que Venezuela es un país que «ya no enviará drogas ilegales a EE.UU».

La portavoz empleó estos argumentos para subrayar que la operación que el sábado capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para llevarlos ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo está en línea con las políticas prometidas por Trump a sus bases. EFE

