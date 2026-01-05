Casi 65.000 personas desplazadas de región central de Sudán por inseguridad desde octubre

El Cairo, 5 ene (EFE).- Un total de 64.890 personas han sido desplazadas en la región de Kordofán, en el centro de Sudán, entre el 25 de octubre y el 30 de diciembre de 2025 debido al conflicto entre los paramilitares y el Ejército sudanés, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los equipos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) de la OIM detallaron que, de este total, unas 11.680 personas abandonaron sus hogares en la última semana del periodo comprendido entre el 23 y el 30 de diciembre.

Según el informe, al menos 56 incidentes que provocaron estos movimientos desde la escalada de violencia iniciada el 25 de octubre entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército, con 17 en Kordofán del Norte, 38 en Kordofán del Sur y uno en Kordofán Occidental.

La céntrica región de Kordofán acoge en total a más de un millón de personas desplazadas internas, distribuidas en 36 localidades, según la agencia de la ONU.

La OIM advierte de que estas cifras son preliminares y podrían variar por la inseguridad persistente y la rápida evolución de los desplazamientos, con rutas de alta peligrosidad que limitan la movilidad.

Esos desplazamientos en el estado de Kordofán durante los últimos meses de 2025 se dan en paralelo a la evolución del conflicto entre paramilitares y las Fuerzas Armadas sudanesas.

Tras hacerse con el control total de la región occidental de Darfur, las FAR centraron su campaña en la vecina región de Kordofán, donde mantienen alianzas con grupos rebeldes que están ganando terreno al Ejército, que a su vez ha intensificado su ofensiva para prevenir que los paramilitares consoliden territorio.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de trece millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que ha causado que más de la mitad de la población afronte niveles de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. EFE

