Casi 8 millones de personas amenazadas de inseguridad alimentaria en Sudán del Sur

afp_tickers

3 minutos

Unas 7,9 millones de personas, es decir, casi dos tercios de la población sursudanesa, corren el riesgo de sufrir una grave inseguridad alimentaria, alertó este martes el Gobierno de Sudán del Sur, acusado por Washington de alimentar la guerra que devasta al país.

Sudán del Sur, que se separó de Sudán en 2011 tras dos contiendas bélicas que se prolongaron durante casi cuatro décadas, se sumió posteriormente en una guerra civil entre 2013 y 2018 que se cobró más de 400.000 vidas y provocó cuatro millones de desplazados.

Actualmente, las fuerzas gubernamentales, leales al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y las milicias de la oposición, fieles a su rival de toda la vida, Riek Machar, se enfrentan militarmente tras la ruptura, hace un año, de un acuerdo de reparto del poder.

La violencia es especialmente intensa en el estado de Jonglei (centro-este).

Cientos de miles de personas han huido de los combates.

«Aproximadamente 7,9 millones de personas sufrirán altos niveles de inseguridad alimentaria» durante el periodo de escasez antes de las próximas cosechas en cuanto se agoten las reservas de grano, lamentó Lily Albino Akol, viceministra de Agricultura, durante una rueda de prensa en Juba.

En Sudán del Sur, un país con más de 12 millones de habitantes, el período de escasez se extiende de abril a julio.

«Las cifras hablan por sí solas. Se están disparando», lamentó Charles Vetter, diplomático de la embajada estadounidense en Juba, durante la rueda de prensa.

El Gobierno de Sudán del Sur «sigue librando un conflicto en todo el país, que provoca el desplazamiento de la población», prosiguió.

«La obstrucción, las injerencias, los robos y las denegaciones de acceso que persisten limitan la eficacia de todos aquellos que intentan ayudar», denunció el diplomático estadounidense.

A finales de diciembre, un informe de la ONU denunció el comportamiento «depredador» de las élites de Sudán del Sur, culpables, según sus autores, de haber desviado miles de millones de dólares de los ingresos del petróleo desde la independencia de Sudán del Sur en 2011.

Se prevé que unas 73.000 personas se enfrenten este año a una situación de catástrofe alimentaria, con una escasez extrema de alimentos, lo que supone un aumento del 160% con respecto al año anterior, según las cifras de la ONU publicadas el martes.

Cuatro condados de los estados de Jonglei y Alto Nilo (noreste) se encuentran en riesgo «de hambruna», advierte la ONU, y se prevé que unos 2,2 millones de niños menores de cinco años sufran malnutrición, de los cuales 700.000 corren peligro de «malnutrición grave y mortal».

str-jf/ayv/cpy/erl/jvb